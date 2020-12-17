Son çare camiye özel metro oldu: Erdoğan'ın cemaatsiz dev camisi...

Birinci derece doğal sit alanı olan Çamlıca Tepesi'ne dönemin Başbakanı Erdoğan'ın talimatıyla yaptırılan Çamlıca Camisi, gündeme geldiği 2012 yılından bu yana tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Kentin önemli bir yeşil alanı yok edilerek yapılan cami için Erdoğan, "Çamlıca'daki bu dev cami, İstanbul'un her yerinden görülecek şekilde dizayn edildi" diyordu.

Dediği çalışmalar 2013 yılında başladı ve 6 yıl süren inşaat faaliyetinin ardından 2019 yılında açılışı yapıldı.

100 milyon dolar harcandı

İstanbul Cami ve Eğitim-Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Erdoğan'ın emriyle yaptırılan caminin maliyetinin 100 milyon doları bulduğunu açıkladı.

Aynı cami, aldığı kimi hizmetlerin bedelinin ödenmemesi iddialarıyla da gündeme gelirken, "dev caminin" halı kaplamasını yapan şirket, parasının ödenmemesi nedeniyle batma noktasına geldiğini duyurmuştu.

Ancak cami için yapılan harcamalar ödemesi yapılmayan halı masrafı ve 100 milyon dolarla da sınırlı kalmadı.

Rahat ulaşılması için özel tünel yapıldı

Cami için yapılan bu büyük harcamanın yanı sıra bir de özel tünel yapıldı.

Tünelin yapılmasının nedeni camiye ulaşımın kolaylaştırılmasını sağlamaktı. Tünel dışında camiye ulaşımı kolaylaştıracak yol çalışmaları da yapıldı.

Her şey, Erdoğan'ın "63 bin kişi aynı anda namaz kılacak" sözlerini gerçek kılmak içindi...

Hayali 63 bin kişiydi, kimse gitmedi

Erdoğan istiyor diye milyonlarca dolar harcanarak yapılan cami, açıldığı günün ardından neredeyse sürekli boş kaldı.

Açılış gününde kamu kurumlarından, belediyelerden işçiler getirilen, okullardan öğrenci taşınan cami, o günden sonra tek bir gün dolmadı.

Caminin sürekli boş kalması eleştirilere konu olurken, Bağımsız İstanbul vekili Cihangir İslam, caminin bomboş olduğu bir görüntüyü paylaşarak, "Bomboş bir Çamlıca Camii" demiş, "Siz bu camiyi kime ve hangi amaçla yaptırdınız? Kaç para harcadınız?" diye sormuştu.

Bu sorulara hiçbir şekilde yanıt vermeyen iktidar, camiye gidiş için "yeni harcamalar" yapmaya devam ediyor.

Son gündem: Camiye özel metro

İktidarın ne yaparsa yapsın dolduramadığı camiyi salgın günleri rahatlattı. Zaten her gün boş kalan cami, salgın dolayısıyla gündem olmaktan çıktı.

Ancak bu boşluğu değerlendirmek ve camiye öyle ya da böyle cemaat taşımak isteyen iktidar, şimdi de camiye özel metro için girişime başladı.

Bugün Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Çamlıca Camisi'ne gidecek raylı sistem hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaptırılacak.

Maliyeti 425 milyon TL olacak 3,48 KM uzunluğundaki hat, Erdoğan'ın camisine "cemaat" bulmak için attığı son adım oldu.

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da metro hatları için Hazine'ye yaptıkları 301 milyon Avroluk bono tahvil ihracı başvurusunun askıya alındığını söylemesi, camiye özel metro uygulamasını daha çarpıcı hale getirdi.