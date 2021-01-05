Son 6 günde 3'üncü temas: Erdoğan, Bahçeli’yi evinde ziyaret etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’ndaki ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.

Ziyaretin içeriğine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Bugün yapılan ziyaret, son altı günde Erdoğan ve Bahçeli arasında gerçekleşen üçüncü temas oldu.

Erdoğan, 30 Aralık’ta da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir süre görüşmüş, görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmamıştı.

Bu görüşmenin ertesi günü de Erdoğan ve Bahçeli bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Erdoğan’ın Bahçeli’ye yeni yıl tebriğinde bulunduğu belirtilirken güncel siyaset ve dış politika gelişmelerinin ele alındığı bildirilmişti.