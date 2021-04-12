Son 5 yılda RTÜK'e Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine hakaret konulu 2 bin 672 şikayet

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li Üyesi İlhan Taşcı'nın a.ıkladığı verilere göre, son 5 yılda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Cumhuriyet'in ilke ve değerlerine yönelik televizyonlardaki hakaret, aşağılama ve küfür nedeniyle çok sayıda şikayet yapıldı. 1 Ocak 2016 ile 1 Mart 2021 arasında RTÜK'e 2 bin 672 şikayet geldiğini belirten Taşçı, Kurul'un bu şikayetlerden yalnızca 4'ünü görüşerek karara bağladığı söyledi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, ilk sırayı 448 adet şikayetle Beyaz TV alırken, bu kanalı 307 şikayet ile Akit TV izledi. TV Net kanalı hakkında 262 adet, A Haber hakkında 106 şikayet yapılırken, TRT Çocuk hakkında ise 65 adet şikayet yapılması dikkat çekti.

Yalnızca 4 şikayet karara bağlandı

2 bin 672 adet şikayet başvurusundan 5 yılda yalnızca 4'ü RTÜK tarafından karara bağlandı. Akit TV, TV Net, Ülke TV ile Kanal A'ya "en düşük idari para cezası" gibi göstermelik yaptırımlar uygulandı. RTÜK, Akit TV'ye Atatürk'e ilişkin söylenen “…zurnanın son deliğiydi Mustafa Kemal” sözleri nedeniyle göstermelik yaptırım uygulamıştı.

Taşcı yaptığı değerlendirmede "RTÜK yönetimi, Erdoğan ve AKP dışında TV kanallarında kim kime ne derse desin, duymazdan, görmezden geliyor. RTÜK Başkanı ve yönetimi, Atatürk ve Cumhuriyet değerleri konusunda duyarsızlar. Göstermelik cezalar, Atatürk ve Cumhuriyet ile öteden beri meselesi olan yayıncıları cesaretlendiriyor" dedi.

Taşcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet milletvekillerine yönelik televizyonlardaki hakaret ve küfür içeren yayınlarla ilgili şikayetlere de dikkat çekti. Buna göre, son 5 yılda, RTÜK'e 553 adet başvuru yapıldı. Kanallara ilişkin şikayet sayılarına bakıldığında, birinci sırada 189 başvuruyla A Haber yer aldı. Bu kanalı Akit TV 51, Beyaz TV 37, ATV 31, Kanal 24 ise 23 adet şikayetle izledi. Diğer kanallarla ilgili de RTÜK'e toplam 434 şikayet ulaştı. Kurul, bunlardan 34'ü hakkında rapor düzenletip karara bağladı. Akit TV'nin cezaevinden yaptığı yayında muhabirin “Kılıçdaroğlu gibi isimlerin işte bu darağacında asılmasını bekliyor” sözleri nedeniyle ise Kurul tarafından kanala yüzde 1 idari para cezası verilmişti.