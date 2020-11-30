Son 2 haftada Covid-19'dan ölen eczacı sayısında büyük artış

Türk Eczacıları Birliği (TEB) son iki haftada diğer sağlık çalışanları gibi, yaşamını yitiren eczacı ve eczane çalışanı sayısında da büyük bir artışla karşı karşıya olunduğunu belirterek salgının başından beri dile getirdikleri taleplerine yanıt verilmediğini açıkladı.

TEB'den yapılan açıklamada "Pandemi sürecinin en başından bu yana bizim insan hayatına verdiğimiz değerin bizim hayatımıza da verilmesi için çeşitli taleplerde bulunduk. Sesimiz duyulmadı, görmezden gelindi, taleplerimize yenileri eklendi ama hiçbiri karşılanmadı" denildi.

"Bir kez daha ısrarla taleplerimizi sıralıyoruz, çünkü başka çaremiz yok" diyen TEB şu talepleri sıraladı:

Herkes için sıkı karantina tedbirleri uygulanmalı ve COVID-19 aşısının tüm yurttaşlarımıza ücretsiz temini için gereken tüm çalışmalar bir an önce tamamlanmalıdır.

Tüm yurttaşlarımıza daha yaygın bir şekilde test uygulanmalı, eczacılarımız ve eczane çalışanlarımız ise temaslı olsun olmasın düzenli aralıklarla testten geçirilmelidir.

COVID-19 aşısının uygulanmasında sağlık çalışanları kronik hastalık sahipleri ve yaş almış kişilerle birlikte öncelikli grupta olmalıdır.

Eczanelerimize ve eczane çalışanlarımıza düzenli aralıklarla koruyucu ekipman desteği sağlanmalıdır.

Kâğıt ortamda düzenlenen reçeteler kaldırılmalı, tamamen elektronik reçete sistemine geçilmelidir.

Eczane çalışma süre ve saatleri konularında Eczacı Odalarımızın bölgesel düzenleme önerileri, İl Sağlık Müdürlükleri ve Valiliklerce kabul edilmelidir.

Salgın süresince eczanelerin yaygın ve etkili hizmet vermeye devam etmesi için gereken önlemler artık bir an önce alınmalıdır.

Salgın sürecinde bozulan eczane ekonomilerine katkı sağlanabilmesi amacıyla koruyucu tedbirler ve teşvikler başlatılmalıdır. İlaç Fiyat Kararnamesi acilen güncellenmelidir.

Bilim Kurulu’nda Türk Eczacıları Birliği’nin temsiliyeti sağlanmalıdır.

Yerel ölçekli pandemi kurullarının tamamında eczacı odası başkanlarımız yer almalıdır.

Covid-19 bir an evvel sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.