Son 1 haftada durumu ağır hasta sayısı yüzde 12 arttı

4 Ağustos’tan beri günlük Covid-19 hasta sayısı yeniden 1.000’in üzerine çıktı.

Son 1 hafta içinde ise durumu ağır hasta sayısı %12,2, aktif hasta sayısı %17,7 ve günlük yeni hasta sayısı da %7,6 oranında arttı.

Aktif hasta havuzunun hızla büyümesi günlük iyileşen hasta sayısının günlük yeni hasta sayısından daha az olmasına bağlı. Yani iyileşenlere göre daha fazla sayıda insan hastalanıyor.

Öte yandan hastalar tam olarak saptanamadığı için aktif hasta sayısı gerçeği yansıtmıyor. Bakanlığın seroprevalans araştırmasının sonuçları dikkate alındığında gerçekteki toplam sayısının (22 Ağustos itibariyle) yaklaşık 160.000 olduğu hesaplanıyor.