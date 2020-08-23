Son 1 haftada durumu ağır hasta sayısı yüzde 12 arttı

Türkiye'de Covid-19 hasta sayısı yeniden 1.000'in üzerine çıktı.

Haber Merkezi

4 Ağustos’tan beri günlük Covid-19 hasta sayısı yeniden 1.000’in üzerine çıktı. 

Son 1 hafta içinde ise durumu ağır hasta sayısı %12,2, aktif hasta sayısı %17,7 ve günlük yeni hasta sayısı da %7,6 oranında arttı.

Aktif hasta havuzunun hızla büyümesi günlük iyileşen hasta sayısının günlük yeni hasta sayısından daha az olmasına bağlı. Yani iyileşenlere göre daha fazla sayıda insan hastalanıyor.

Öte yandan hastalar tam olarak saptanamadığı için aktif hasta sayısı gerçeği yansıtmıyor. Bakanlığın seroprevalans araştırmasının sonuçları dikkate alındığında gerçekteki toplam sayısının (22 Ağustos itibariyle) yaklaşık 160.000 olduğu hesaplanıyor.

Ağır hasta

Aktif hasta

Yeni hasta

22 Ağustos

762

14.560

1.309

21 Ağustos

749

14.074

1.203

20 Ağustos

735

13.665

1.402

19 Ağustos

719

13.154

1.303

18 Ağustos

703

12.876

1.263

17 Ağustos

686

12.575

1.233

16 Ağustos

679

12.366

1.192