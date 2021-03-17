Sömürü katlandı: Yüzde 66 daha fazla üretip, yüzde 22 daha az kazanıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) tarafından düzenli olarak hesaplanıp yayımlanan Sanayide Birim Ücret Endeksi 15 Mart 2021 tarihinde güncellenip yayımlandı. SBB verilerine göre verimlilik ve ücret makası açılmaya devam ediyor. İşçiler daha fazla üretirken daha az pay almaya devam ediyor.

2009 1. çeyreğinden beri açılma eğiliminde olan makas son 11 yıldaki ikinci en büyük düşüşünü yaşıyor. 2009 1. çeyreğinde 100 olan saatlik verim endeksi 2020 son çeyreğinde 166,6’ya yükselirken, 2009 1. çeyreğinde 100 olan reel birim ücret endeksi (TL cinsinden) 2020 son çeyrekte 78,8’e gerildi. Diğer bir deyişle 2009 1. çeyreğinden bu yana verimlilik 66,6 puan artarken reel ücretler 22,2 puan azaldı. Verimlilik artışında rağmen 2020 4. çeyreğinde yaşanan bu düşüş ile reel ücretler 2009 yılındaki reel ücretlerin neredeyse dörtte biri kadar düşmüş oldu.

Verimlilik ve ücret arasında makasın düzenli olarak açıldığı görülüyor. Bu açılmayı hem toplamda hem de çeyreklik bazda izlemek mümkün. 2016 3. çeyrek dışında reel ücret düzeyleri 2009 seviyesinin altında gerçekleşti. 2020 son çeyrekte yaşanan düşüş son 11 yıldaki ikinci en düşük düzey olarak karşımıza çıkıyor. 2009 yılında reel ücret ve verimliliği başa baş kabul ettiğimizde aradaki makas 88 puan açılmış oldu. Böylece emek verimliliği artarken emek gelirleri düşmüş oldu.

Metodolojik Not: Sanayide saatlik reel birim ücret ve verimliliği gösteren endeks, TÜİK tarafından açıklanan Üç Aylık Sanayi İşgücü Girdi Göstergeleri, Üç Aylık İşgücü Maliyeti Endeksi, Sanayi Üretim Endeksi ve Tüketici Fiyatları Endeksi kullanılarak SBB tarafından yıllık ve çeyreklik olarak hesaplanıyor. SBB verileri 2015:100 bazlı olarak yayımlanıyor. Bu bültende yer alan veriler DİSK-AR tarafından 2009 1. çeyrek 100 baz alınarak yeniden hesaplanmıştır.