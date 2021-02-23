Somali'nin başkentinde patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyuldu.

Somali'de geçtiğimiz hafta parlamento girişinde de bir patlama olmuş, patlama sonrası Türkiye Dışişleri Bakanlığı "seçim sürecindeki gerginliğe" ilişkin bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Somali’de seçim sürecine ilişkin anlaşmazlıktan kaynaklanan son günlerdeki menfi gelişmelerden endişe duyuyoruz. Tüm tarafların şiddete yol açabilecek eylemlerden kaçınarak sağduyuyla hareket etmesi, Federal Hükümet ile Bölgesel Yönetim Liderlerinin biraraya gelerek 17 Eylül 2020 tarihinde varılan uzlaşı zemininde, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalogla anlaşmazlıkları çözmeye çalışmaları önem arzetmektedir" deniltmişi.