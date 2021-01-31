Somali'deki saldırıyı Eş-Şebab üstlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele bombalı araçla düzenlenen saldırıyı El Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütü üstlendi.

Mogadişu'da bugün Afrik adlı bir otelin girişindeki kontrol noktasına süratle giren bir araçta patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından silahlı militanlar otele girmişti.

Otelin içinde çatışma yaşanırken, Somali yetkilileri operasyonun sürdüğünü, oteldeki çok sayıda kişinin kurtarıldığını açıklamış ancak ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir açıklama yapmamıştı.

DPA'ya konuşan bir polis yetkilisi saldırıda çoğu sivil en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Öte yandan Mogadişu'ya 120 kilometre uzaklıktaki Golweyn bölgesinde düzenlenen bir bombalı saldırıda da en az 8 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.