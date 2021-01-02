Somali'de Türk firmanın yol yapım çalışmasına saldırı: 6 işçi yaşamını yitirdi

Somali'de başkent Mogadişu'nun batısında yol yapım çalışmasında bulunan bir Türk firması çalışanlarına saldırı düzenlendi.

İntihar saldırı olarak gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sonucu 5 işçi yaşamını yitirdi.

Somali basınına göre saldırıyı El-Kaide bağlantılı El-Şebab üstlendi.

Bakanlıktan açıklama

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Somali’de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi. Koca, "Somali'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2’ye yükseldi. Yaralanan 3’ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum" diye yazdı.