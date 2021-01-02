Somali'de Türk firmanın yol yapım çalışmasına saldırı: 5 işçi yaşamını yitirdi

Somali'de başkent Mogadişu'nun batısında yol yapım çalışmasında bulunan bir Türk firması çalışanlarına saldırı düzenlendi.

İntihar saldırı olarak gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sonucu 5 işçi yaşamını yitirdi.

Somali basınına göre saldırıyı El-Kaide bağlantılı El-Şebab üstlendi.

Bakanlıktan açıklama

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Somali’de bu sabah bomba yüklü araçla bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, aralarında 1 vatandaşımızın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayda yaralanan 4 vatandaşımızın sağlık durumu yakından takip edilmektedir" ifadesini kullandı.