Somali'de büyük patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otelin yakınlarında büyük bir patlamanın meydana geldiği, patlama sonrası bölgeden silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Polis patlamada ölenlerin olduğunu bildirdi ancak ölü sayısında dair net bir açıklama yapılmadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Reuters'ın haberine göre görgü tanıkları patlamanın bir otelin yakınlarında kontrol noktasını hızla geçen bir araçta meydana geldiğini söyledi.

Silahlı saldırganların otele girdikleri ve otelin içinde çatışma yaşandığı belirtildi.