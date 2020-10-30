Somalı maden işçileri İzmir'de kurtarma çalışmalarında

Manisa'nın Soma ilçesinde direnişte olan maden işçileri, deneyimli madencilerden oluşan tahlisiye ekibinin İzmir depremindeki arama kurtarma çalışmalarına destek için yola çıktığını açıkladı.

Bağımsız Maden İş Sendikası ekibin İzmir depreminden zarar görenlerle dayanışma için Kırkağaç Çamı'ndan yola çıktığını duyurdu.

İzmir'e ulaşan maden işçileri enkazda arama kurtarma çalışmalarına başladı.

"El birliğiyle bu zor günleri birlikte aşacağız" diyen Bağımsız Maden İş Sendikası, "İzmir İtfaiyesi ile koordineli bir biçimde arama kurtarma çalışmalarına katılan Somalı madenci ekibimiz enkaz altındakilerine ulaşmaya çalışıyor" açıklamasını yaptı.