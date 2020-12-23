Soma’da ‘tazminat’ oyunu: İşçiye değil şirkete destek

Soma’da 6 yıldır tazminatları ödenmediği için direniş başlatan maden işçilerine haklarının ödeneceği açıklandı. Ancak bugün Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) tarafından yayınlanan tazminat ödenecek işçilerin listesinde emekli olan ve işten çıkarılan işçiler yer almadı. Listede yer alan işçiler ise halihazırda Yeni Anadolu AŞ’ye devredilen ocaklarda çalışan işçiler. Bu işçilerin haklarının ise zaten ocakları devralan Yeni Anadolu A.Ş. tarafından ödenmesi gerekiyor.

İşçiler yapılmak istenenin işçilerin haklarını ödemek değil, şirketin yükünü hafifletmek olduğunu belirterek bu yanlıştan dönülmediği takdirde Soma'da eylemlerine yeniden başlayacaklarını duyurdu.

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, TKİ Ege Linyit İşletmeleri Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında “5 Ekim 2019’da 6 yıldan beri Soma’da 3500 maden işçisi arkadaşımızın tazminatın ödenmediğine dair Ankara yürüyüşümüzü başlatmıştık. Bu mücadelenin içerisinde büyük zaferler elde ettik. Meclis’te gereken yasaları çıkardık ve dün de açıklamamızla beraber Soma’daki 6 yıldan beri ödenmeyen tazminatlarla ilgili bugünden itibaren imza verilmeye başlandı. Maalesef bu imza içerisinde arkadaşlarımızın birçok tazminatı ödenmiyor” dedi.

'Yeni Anadolu üstündeki yükü hangi gerekçeyle alıyorsunuz?'

Çetin “Geventepe’deki arkadaşlarımızın tazminatları hangi gerekçeyle ödenmiyor? Atabacası’nda emekli olan maden işçisi arkadaşlarımızın tazminatları hangi gerekçeyle ödenmiyor? Ve Işıklar’da bugün asıl işveren Yeni Anadolu AŞ’nin devredilen maden işçisi arkadaşlarımızın tazminatlarını kendisi ödemesi gerekirken, 6 yıldan beri ödenmeyen tazminatların hesabına katılarak bunları ödemek istiyorlar. Yeni Anadolu’nun üstünden yükü almak istiyor TKİ. Asıl 6 yıldan beri emekli olmuş ve gereksiz yere işten atılmış işçi arkadaşlarımızın tazminatı ödenmesi gerekirken Yeni Anadolu’nun üstündeki bu yükü hangi gerekçeyle alıyorsunuz? Ege Linyit İşletmesi bizimle beraber toplantılara katılmıyor, bu bilgileri bizden saklıyor ve işçi arkadaşlarımızın tazminat haklarını gasp ediyor” diye konuştu.

Tüm maden işçilerinin tazminatlarının en kısa zamanda kuruşu kuruşuna ödenmesi çağrısında bulunan Çetin “Ödemezseniz her gün buraya daha kalabalık bir şekilde gelip sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Hakkımızın bir kuruşunu daha almadan sizi rahat bırakmayacağız” dedi.

Eylemde konuşan bir maden işçisi de 28 Temmuz’da İş Kanununa eklenen geçici maddeyi hatırlatarak “Çıkartılan yasa bugün Yeni Anadolu şirketinin yükünü hafifletmek için kullanılmaktadır. Asıl mağdur olan işçiler, emekliler ve çıkış alanlardır. Öncelik bunların hakkıdır” dedi.

Yeni Anadolu AŞ’ye devredilen ocaklardaki işçilerin de tazminatlarının eksik hesaplandığını belirten Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Çetin, yarın konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapacaklarını bildirdi.

Cuma günü işçiler TKİ önünde toplanacaklar

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da “Biz tazminat mücadelesini TKİ Genel Müdürü'nün yönetim kurulu başkanı olduğu Yeni Anadolu Aş'nin zaten devirle yükümlü olduğu işçilerinin tazminatlarını ödetmek, Soma Kömürleri Aş G. Müdürü, 301'in katili Ramazan Doğru'nun 'hakkı' için değil, mağdurlar için yürüttük” denildi.

Maden işçileri 26 Aralık Cuma günü saat 14.30'da TKİ önünde bir basın açıklaması yapacaklarını, TKİ yetkililerinden bir açıklama isteyeceklerini belirterek "O açıklama yapılmadan da TKİ'nin önünden hiçbir şekilde ayrılmıyoruz" dediler.