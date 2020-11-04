Soma'da maden işçilerine jandarma saldırısı: 2 gözaltı

Soma Uyar Madencilik işçilerinin haklarının ödenmesi için sürdükleri eyleme jandarma ve polis saldırdı. Bir işçi yaralandı.

Haber Merkezi

Manisa'nın Soma ilçesinde Kırkağaç Çamı'nda direnişlerini sürdüren Soma Uyar Madencilik işçileri bugün Ankara'ya yürümek üzere yeniden yola çıkarken jandarma ve polis saldırısına uğradı. 

Bağımsız Maden İş Sendikası jandarmanın saldırısı sonucu bir işçinin yaralandığını duyurdu.

İşçiler Kırkağaç Çamı önündeki karayolunda "Yolu aç jandarma geliyoruz Ankara", "Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla direnişlerini sürdürürken, jandarma Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanları Kamil Kartal ve Başaran Aksu'yu gözaltına aldı.

İşçiler tazminat haklarının ödenmesi için 14 yıl beklediklerini artık 14 saniye beklemeyeceklerini ifade etti. Burada konuşan sendika temsilcisi "Patronların her dediğini yapanlar işçinin de çaresini üretsinler. Holdinglere para buluyorlar. İzliyoruz, okuyoruz. Tablo bu. Yurttaş da hakkını istiyor, alınterini dökmüş, ömrünü vermiş, ölmüş, kalmış engelli hale gelmiş. Vereceksiniz madencinin hakkını, başka çaresi yok. Ya da ölüme alışkın madenci, burada öldüreceksiniz" dedi.

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