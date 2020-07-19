Soma'da maden işçileri oturma eylemi başlattı

Madencilerin meşru ve mahkemelerde kazanılmış hakları için yaptıkları eylemi engellemeye çalışan polisin yoğun ve orantısız önlemler aldığı görüldü.

Madenciler yasa Meclis'ten kendi istedikleri gibi çıkana değin Soma Kaymakamlık meydanında nöbet tutacaklarını beyan ettiler ve bu akşam nöbeti başlattılar.