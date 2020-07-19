Soma'da maden işçileri oturma eylemi başlattı

Madencilerin meşru ve mahkemelerde kazanılmış hakları için yaptıkları eylemi engellemeye çalışan polisin yoğun ve orantısız önlemler aldığı görüldü.
Madenciler yasa Meclis'ten kendi istedikleri gibi çıkana değin Soma Kaymakamlık meydanında nöbet tutacaklarını beyan ettiler ve bu akşam nöbeti başlattılar.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tazminat mağduru maden işçileriyle ilgili yasa teklifi görüşmelerine katılan Sendika Örgütlenme Uzmanımız Ö. Kamil Kartal yasa teklifindeki eksiklikleri ve madencilerin taleplerini komisyona iletti.— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) July 19, 2020
YASA TEKLİFİ DEĞİŞMELİ! pic.twitter.com/RdlR28qpJK