Soma'da direnen maden işçilerine jandarma saldırısı

Soma Uyar Madencilik işçilerinin haklarının ödenmesi için sürdükleri eyleme jandarma ve polis saldırdı. Bir işçi yaralandı.

Haber Merkezi

Manisa'nın Soma ilçesinde Kırkağaç Çamı'nda direnişlerini sürdüren Soma Uyar Madencilik işçileri bugün Ankara'ya yürümek üzere yeniden yola çıkarken jandarma ve polis saldırısına uğradı. 

Bağımsız Maden İş Sendikası jandarmanın saldırısı sonucu bir işçinin yaralandığını duyurdu.

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