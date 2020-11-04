Soma'da direnen maden işçilerine jandarma saldırısı

Manisa'nın Soma ilçesinde Kırkağaç Çamı'nda direnişlerini sürdüren Soma Uyar Madencilik işçileri bugün Ankara'ya yürümek üzere yeniden yola çıkarken jandarma ve polis saldırısına uğradı.
Bağımsız Maden İş Sendikası jandarmanın saldırısı sonucu bir işçinin yaralandığını duyurdu.
HAKKIMIZI VERİN!— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) November 4, 2020
Kırkağaç Çamı'nda direnen Soma Uyar Maden İşçileri Ankara Yürüyüşü'ne devam ederken jandarma saldırısına uğradı. Bir madenci arkadaşımız yaralandı.#MadenciyleYürü#HakkınıVerMadencinin pic.twitter.com/gmYeFZVt5g
ARTIK YETER!— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) November 4, 2020
Kırkağaç Çam önünde Madenciler yol kesti. Jandarma ve polis müdahale ediyor.#HakkınıVerMadencinin pic.twitter.com/uLWpv2D2ol