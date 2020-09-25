Soma'da iş cinayeti: Kamyonun altında kalan maden işçisi yaşamını yitirdi

Soma'daki bir maden ocağında çalışan Nurettin Alkaya, kamyonun altında kalarak can verdi. Bağımsız Maden-İş Sendikası, 'Sorumlusu İmbat patronları madenciye hesap verecek' dedi.

Haber Merkezi

Manisa'nın Soma ilçesinde "Soma İmbat Madencilik"te çalışan Nurettin Alkaya, maden sahasında indiği kamyonun ön kısmından yolun karşısına geçmek isterken aracın hareket etmesi sonucu kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası, "Sorumlusu İmbat patronları madenciye hesap verecek!" açıklaması yaptı.