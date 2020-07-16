Soma’da 6 yıl sonra gelen ‘eksik’ karar: Mücadelemiz sürecek…

Soma’da 13 Mayıs 2014’te yaşanan 301 işçinin yaşamını yitirdiği katliam sonrası Işıklar, Atabacası ve Geventepe maden ocakları kapatılmış, buralarda çalışan ve işten çıkarılan işçilerin tazminatları uzun süre ödenmemişti.

Yine Soma Holding bünyesinde faaliyet gösteren bu maden sahalarında işten çıkarılan işçiler, tam 6 yıldır tazminat hakları için mücadele ediyor.

İşçilerin tazminatlarının ödenmesi için yapılan protokole uymayan, tazminatların ödenmesi için TMSF’nin yapacağı satışları da engelleyen patron, yapması gereken 33 taksitlik ödemenin sadece 3 taksitini ödemişti.

İşçiler ödenmeyen tazminatlarını maden sahalarının asıl işvereni olan devletten, yani Türkiye Kömür İşletmeleri’nden talep ederken, işçiler bu taleple Ankara yürüyüşüne başlamış, Manisa’da önleri jandarma tarafından kesilince burada günlerce eylemlerini sürdürmüştü.

Yapılan eylemlerin ardından bu konuda düzenleme sözü verilirken, aradan geçen ayların ardından söz konusu düzenleme Meclis gündemine getirildi.

'Asıl işveren TKİ, yani devlettir'

İşçilerle birlikte mücadele veren Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nın Başkanı Tahir Çetin, Meclis’e gelen düzenlemeyi soL’a değerlendirdi.

“Arkadaşlarımız yıllardır tazminatlarını alamıyor, bu konuda dava açtık, oyalamalara karşı mücadele ettik” diyen Çetin, “Bu eylemler sonucunda TKİ’nin rödevanslı alanların asıl sahibi olduğunu ortaya çıkardık, yani bu maden sahalarının asıl işvereninin devlet olduğunu. Patronlar ödeme yapmadığında asıl işveren sizsiniz, neden ödemiyorsunuz işçilerin hakkını dedik. Bunun ardından Eynez’deki işçilerin tazminatları ödendi ama diğer sahalardaki işçi arkadaşlarımızın tazminatları ödenmedi. Bunun için de ayrıca bir yasa çıkarılacağı söylendi” dedi.

'Düzenlemede önemli eksikler var'

Söz konusu yasanın önceki gün Meclis gündemine gelen düzenleme olduğunu belirten Çetin, “Bu düzenlemede önemli eksiklikler var. Sadece Işıklar, Atabacası ve Geventepe madenlerinde çalışanlar için bir ödeme yapılacağı belirtiliyor. Oysa tazminat mağduru işçi sayısı, maden sahası sayısı çok daha fazla. Rödevanslı alanlarda tazminat mağduru olan tüm işçiler için bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu konunun takipçisi olacağız, tüm arkadaşlarımızın hakkını alması için Meclis’teki komisyon görüşmelerinde taleplerimizi dile getireceğiz” ifadesini kullandı.

'Mücadelemiz sürecek'

Tek eksiğin bu da olmadığını, mücadelelerin süreceğini vurgulayan Çetin, “TKİ’den emekli olan maden işçilerinin emekli maaşlarıyla özelde çalışıp emekli olan maden işçilerinin maaşları arasında uçurum var. Bu uçurumun kapatılması gerekiyor. Maden sahalarının tamamının asıl sahibi TKİ ise, kendi bünyesinde çalışan ve özel işletmelere çalıştırdığı işçiler arasında bir ayrım yapmamalı, hepsi aynı haklara sahip olmalı. Bunun için de mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.