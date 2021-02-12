Soma katliamının sorumluları İşsizlik Sigortası Fonuna borcunu da vermiyor

Soma maden cinayetinin, aralarında maden patronu Can Gürkan’ın da olduğu 4 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği “bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” kararı Yargıtay 12.Dairesince bozulmuş ve 4 sanık hakkında “olası kasıtla” 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmedilmişti.

İki Yargıtay savcısı 8 Ocak 2021 tarihinde kararın düzeltilmesi başvurusunda bulundu. Bu arada Yargıtay 12.Dairesinin beş üyesinden üçü değiştirildi. Yeni üyeler, bozulması doğrultusunda oy kullandı ve Karar, ikiye karşı üç oyla bozuldu. Sanıklar “olası kasıtla” değil; cezası çok daha hafif olan “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan yargılanabilecekler.

İşsizlik Fonunun Patrondan 82,7 milyon lira alacağı var

Soma cinayeti sanıklarına sağlanan fırsatlar bununla sınırlı kalmıyor. İşsizlik Sigortası Yasasına 28.6.2014 tarihinde Geçici 12.nci madde eklenerek Eynez, Atabacası ve Işıklar Maden ocağı işletmelerinde çalışanların ücretlerinin, ocakların kapalı kaldığı süreyle sınırlı olmak üzere Fondan karşılanması ve işverenden yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesi öngörülmüştü.

2014 yıl sonuna değin Fon bütçesinden 53.684.803 milyon lira ödendi. Alacak henüz tahsil edilmedi 2014 yılından bu yana, 6 yıldır, kısa vadeli alacaklar hesabında bekletiliyor. Üstelik yasal faiz de yürütülmüyor.

Fonun alacağı 31 Aralık 2020 tarihine kadar hesaplanan 29.016.268 yasal faiziyle birlikte 82.701.071 liraya ulaştı. Ancak ne patronun ödemeye ne de İşsizlik Fonu Yönetiminin istemeye niyeti var.