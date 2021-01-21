Soma katliamından 7 yıl sonra tazminatlar ödenmeye başlandı

Manisa’da 13 Mayıs 2014'te 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından kapanan Soma Kömürleri A.Ş.'de Kasım 2014’te 3 bine yakın maden işçisinin çıkışı verilmiş ve işçilere 7 yıldır tazminatları ödenmemişti.

Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin bugün itibariyle Soma Kömürleri AŞ’de 30 Kasım 2014’te çıkışı verilen işçilerin tazminat alacaklarının ödenmeye başladığını söyledi.

Bağımsız Maden İş Sendikası’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Direnen kazanır” denilerek “Geçen yıl Soma Kömürleri işletmelerinde çalışan, tazminatları işveren, sarı sendika eliyle gasp edilip ödenmeyen işçilerle yürüttüğümüz mücadele neticesinde TBMM'den yasa çıkartarak kazanım sağlamıştık. Bugün itibariyle 4000 madencinin hakkı hesaplarına yattı” ifadesine yer verildi.

Soma'da maden işçileri 5 Ekim 2019'da yıllardır ödenmeyen alacaklarını almak için direniş başlatmıştı. 28 Temmuz 2020'de Meclis'ten çıkarılan bir yasayla işçilerin alacaklarının 6 ay içinde ödenmesi öngörülmüştü. Yasada belirtilen sürenin dolmasına bir hafta kala, Soma Kömürleri A.Ş.'nin Atabacası, Işıklar ve Geventepe ocaklarında işten çıkarılan işçilere tazminatları ödenmeye başlandı.

888 Uyar Madencilik işçisi hâlâ tazminatlarının ödenmesini bekliyor

Öte yandan 2013 yılında arda arda yaşanan yangın ve göçüklerdeki iş cinayetlerinin ardından kapanan Soma Uyar Madencilik'te işten çıkarılan işçiler ise bu yasaya dahil edilmemişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Ocak'a kadar Soma Uyar Madencilik işçilerinin tazminatlarının ödeneceğini taahhüt etmiş, 13 Ocak'ta yeniden yapılan görüşmede ise "en kısa sürede" çözüm taahhüdünde bulunmuştu. Çetin, Uyar Madencilik işçilerinin tazminatlarının bu hafta içinde ödenmesi için adım atılmasını beklediklerini söyledi. Çetin’in verdiği bilgiye göre 888 Uyar Madencilik işçisi tazminatlarının ödenmesini bekliyor.

Geçen Ekim ayında ödenmeyen tazminatlarını almak için Ankara’ya yürüyüş başlatan Uyar Madencilik işçilerinin önlerini kesen jandarmaya “Öyle mi alay komutanı” seslenişi hafızalara kazınmıştı.