Soma Katliamı davasında yargılama yeniden başladı: O tekmeyi her gün attınız

Manisa Soma'da 13 Mayıs 2014’te 301 madencinin yaşamını yitirdiği, tutuklu sanığın kalmadığı Soma maden katliamı davası Yargıtay'ın patronlar lehine verdiği bozma kararı sonrası Akhisar Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülmeye başlandı. Yargıtay 12. Dairesi’nin verdiği son karar doğrultusunda daha önce serbest bırakılan patron Can Gürkan ile mühendisler Efkan Kurt, Adem Ormanoğlu ve Haluk Evinç "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tekrar hakim karşısında.

Soma katliamında yaşamını yitirenler ve Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği duruşma öncesi bir araya geldi. Dernek başkanı olan katliamda oğlunu kaybeden İsmail Çolak açıklama yaptı.

'Tekmelediniz bizleri sonra seçim için bir özür dilettirdiniz'

"Mahkeme salonlarını arşınladıkça acımız hafifler sanıyoruz ama öyle olmuyor ne yazık ki" diyen Çolak, şunları söyledi:

"Tekmelediniz bizleri sonraysa kendinize seçim yatırımı yapmak için bir özür dilettirdiniz. Kuru bir özür müydü o tekmenin acısını bizim yüreğimizden sökecek olan? O tekmeyi her gün attınız yüreklerimize her gün… Mahkeme salonlarında verdiğiniz kararlarla, HSK önüne evlatlarımızın toprağını götürürken bizlere biber gazı sıkarak tekmelediniz. Avukatlarımıza şiddet gösterilmesine göz yumarak, dava karar aşamasına gelmişken, hakimi değiştirerek tekmelediniz. Siz 'İnfaz yasası' adı altında 6 gün biçtiğiniz cezayı bile çok görüp bu kararı bozdunuz. Çıkardınız evlatlarımızın katillerini…"

Katledilen madencilerin aileleri bir gün dahi vazgeçmedikleri adalet mücadelesi için yıllar sonra yine sesleniyorlar: "Hesap verecekler!"#301İçinAdaletİstiyoruz pic.twitter.com/i2zRkyplB8 — Çağdaş Hukukçular Derneği (@chdgenelmerkez) April 13, 2021

'Adalet sadece sermaye sınıfına olmamalı'

Yargıtay’ın bozduğu kararı hatırlatan Çolak, "2 yıl sonra tekrar mahkeme salonlarını doldurma nedenimiz kamu görevlilerince yargı yolunun yeniden açılmasıdır. Adalet sadece zengine, sermaye sınıfına ya da nüfuz sahibi olan insanlara olmamalıdır. Herkes için adalet olmalıdır. Biz halkız ve kazanacağız" diye konuştu.

Çolak, "Soma'dan sonra yüzlerce işçi kaybettik, hepsinin ailesinin yanındaydık" diyen Çolak mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

'Ailelerin telefonuna el konuldu'

Duruşmayı takip eden Çağdaş Hukukçular Derneği, salona basının alınmadığını, ailelerin telefonlarına el konulduğunu duyurdu.

Katılan vekili avukat Can Atalay "Bozma sonrası serbestiyet ilkesi gereğince biz sizin olası kast ile inceleme yapmanızı, gerekirse delil toplamanızı talep ediyoruz. Çünkü burada aleyhe bozma yasağı yok. Olası kastla ceza vermeniz gerekir. Bakın mümkün demiyoruz, gerekli diyoruz" dedi. Avukat Evren İşler ise "Bu davada başından beri siyasi baskı vardır. Katliamdan sonra Alp Gürkan canlı yayında 'bu maden benim, ben sorumluyum' dedi. Yıllarca yargılamadan kaçırıldı" diye konuştu.

Avukat Mürsel Ünder de patron Can Gürkan'ın "Eğer olası kasttan ceza verilirse madencilik yapacak kimse bulamazsınız" sözlerini hatırlatarak, "Eğer bu dosyada olası kasttan ceza verilmezse hiçbir işçi katliamı cezalandırılamaz" şeklinde konuştu.