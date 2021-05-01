soL'un 1 Mayıs mesajı: Yaşasın 1 Mayıs!

Tüm dünyada ve Türkiye’de emekçilerin yaşadığı derin krizin yanına yaklaşık 1,5 yıldır bir de salgın eklenmiş durumda.

Türkiye’de iktidar patronların salgın günlerindeki tüm taleplerini kabul ederken, emekçilere sağlıksız koşullarda çalışma, Kod 29, kısa çalışma, ücretsiz izin dayatılıyor.

Bugün emekçiler bu zorlu salgın koşulları altında ikinci kez 1 Mayıs’ı karşılıyor.

soL, tüm bu zorlu koşullara rağmen boyun eğmeyen, mücadelesini sürdüren Türkiye İşçi Sınıfı’nın ve tüm dünya emekçilerinin 1 Mayısı’nı kutluyor.

Yaşasın 1 Mayıs!