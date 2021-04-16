Solcu Lula'nın önündeki seçim engeli kaldırıldı

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, Lava Jato davasında Sergio Moro tarafından Lula da Silva'ya karşı yürütülen tüm yargılamaları iptal etme kararını onayladı. Lula'nın masum olduğu tescillenirken 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması önündeki engel de kalkmış oldu.

Yüksek Mahkeme, 13. Curitiba Federal Mahkemesinin Triplex, Sítio de Atibaia ve sözde Lula Enstitüsü mülkü davaları üzerinde bölgesel yargının yetkiye sahip olmadığına karar verdi.

Brezilya'da 2016 yılında Cumhurbaşkanı Dilma Rouseff'e karşı düzenlenen sivil darbenin ardından İşçi Partisi'nin iktidarı geri kazanmasını önlemek için Lula 2018 yılında uydurma yolsuzluk suçlamalarıyla hapse mahkum edilmişti. Karar, Dilma Rousseff'e yönelik darbenin başlamasından tam beş yıl sonra geliyor.

Lula hakkındaki ısmarlama kararı veren Sergio Moro daha sonrasında çabalarının karşılığında faşist Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun hükümetinde Adalet Bakanı olarak ödüllendirilmişti.

Yakın bir ABD yandaşı olarak bilinen ve 'yolsuzlukla mücadele' kisvesi altında Lula'ya karşı yürütülen kampanyanın kilit ismi eski yargıç Sergio Moro, yargı tarafsızlığı ilkesini ihlal ettiği için şimdi bir ağır ceza soruşturmasında şüpheli sıfatında sorgulanmayı bekliyor.

Eski Cumhurbaşkanı Lula, aday olma niyetini açıklamadı, ancak Brezilya'daki en popüler siyasi figür ve İşçi Partisi ülkedeki en büyük siyasi güç olmaya devam ediyor; PoderData tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir anket, Lula'yı olası seçimlerde Jair Bolsonaro'ya karşı önde gösterirken Lula'nın ikinci tur senaryosunda 18 puanlık bir avantaj sağladığını gösteriyor.