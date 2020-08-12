Solcu Liseliler: Yüz yüze ya da değil, Solcu Liseliler mücadeleye hazır!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağını açıklamasının ardından Solcu Liseliler'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yüz yüze ya da değil, Solcu Liseliler mücadeleye hazır!" denildi.

Solcu Liseliler Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Yüz yüze ya da değil, Solcu Liseliler mücadeleye hazır!

Geleceğimizi hayatımızla oyun hamuru gibi oynayanlara bırakmayız.

21 Eylül'de, yeni döneme girerken sınıf arkadaşlarımızı heyecanla bekliyor olacağız.

#Okullar31Ağustosta"