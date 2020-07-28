Solcu Liseliler, 'Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri'ni bu yıl da açıyor

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Solcu Liseliler, geçtiğimiz yıl İstanbul'un farklı noktalarında kurduğu 'Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri'ni bu yıl da açacağını duyurdu.

Haber Merkezi

Solcu Liseliler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul’un birçok noktasında "Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri" açıyor.

Liseliler, uzman desteği ile üniversite tercihleri konusunda, farklı üniversiteden öğrencilerin desteği ile de üniversiteler ve üniversite yaşamı hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Semt Evleri ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) bürolarında açılacak "Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri", 28 Temmuz-30 Temmuz tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

Açılacak merkezlerin yer ve saat bilgileri şöyle:

  • Fatih: Kocamustafapaşa Semt Evi, saat: 15.00-18.00
  • Sarıgazi: Sarıgazi Semtevi
  • Maltepe: Atatürk Caddes i(Yürüyüş Yolu) Merkez Cami’nin aşağısı, saat: 15.00-18.00
  • Kartal: Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi Önü, saat: 15.00-18.00
  • Kadıköy: Kadıköy NHKM, saat: 16.00-19.00
  • Beyoğlu: Beyoğlu Semt Evi, saat: 14.00-18.00
  • Avcılar: Avcılar İlçe Binası, saat: 15.00-18.00
  • Bakırköy: Bakırköy Yürüyüş Yolu, saat: 16.00-18.30
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