Solcu Liseliler, 'Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri'ni bu yıl da açıyor

Solcu Liseliler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul’un birçok noktasında "Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri" açıyor.

Liseliler, uzman desteği ile üniversite tercihleri konusunda, farklı üniversiteden öğrencilerin desteği ile de üniversiteler ve üniversite yaşamı hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Semt Evleri ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) bürolarında açılacak "Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri", 28 Temmuz-30 Temmuz tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

Açılacak merkezlerin yer ve saat bilgileri şöyle: