Solcu Liseliler: Öğretmenimizin hayatını çalan bu üretim ve ticaret aklından derhal vazgeçilmeli

Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dezenfektan üretimi sırasında yaşanan patlamada yaralanan 2 öğretmenden Ramazan Şahin bugün hastanede yaşamını yitirdi.

Solcu Liseliler tarafından yapılan açıklamada pandemi sürecinde lisede üretilen dezenfektanların satışa sunulduğunu ve üretimde konunun uzmanları yerine öğretmenlerin çalıştırıldığı belirtildi.

Açıklamada "Bu düzen hiçbir önlem alınmadan biz meslek liselileri ucuz iş gücü olarak çalıştırırken öğretmenlerimizin de canını alıyor" denildi.

Dezenfektan üretiminde çalıştırılan öğretmen Şahin'in ölümü nedeniyle Solcu Liseliler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4 Temmuz tarihinde dezenfektan üretimi yapılırken patlama meydana gelmiş ve kimya bölümünden öğretmenlerimiz Hasan Satırlı ile Ramazan Şahin yaralanmıştı. Bugün ise Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Ramazan Şahin öğretmenimiz hayatını kaybetti.

Milli Eğitim Bakanlığı Mart ayında yaptığı bir açıklama ile meslek liselerinde dezenfektan ve maske üretimi yapılacağını duyurmuştu. Halkın ihtiyaçlarının karşılanması için tıbbi malzeme üreten şirketlerin kamulaştırılması yerine ucuz iş gücünü tercih eden iktidarın bu adımı sonrası Bakan ve okul müdürlerinden destek yağmış, medyada 'Meslek Liseleri Destan Yazıyor' gibi haberler yapılmıştı.

Mersin'de 'destan' yazdığı söylenen Atatürk MTAL'de üretilen dezenfektanların satışı için 'Dünya Sağlık Örgütü'nün vermiş olduğu kalitenin de üstünde' deniliyor ve üretilen dezenfektanlar 'KDV dahil' satışa sunuluyordu. Lisede çalışanların paylaşım yapması için de baskı kuruluyor, öğretmenler sosyal medya hesaplarından dezenfektan ticareti yapmak zorunda kalıyordu.

Pandemi sürecince eğitim yuvalarımız ticarethaneye dönüştürülürken kâr hırsları yüzünden konunun uzmanları yerine öğretmenlerimiz çalıştırıldı. Bu düzen hiçbir önlem alınmadan biz meslek liselileri ucuz iş gücü olarak çalıştırırken öğretmenlerimizin de canını alıyor!

Öğretmenimizin hayatını çalan bu üretim ve ticaret aklından derhal vazgeçilmeli; bizleri kâr aracı olarak gören, öğretmenlerimizin canına kasteden bu düzen değişmeli!"