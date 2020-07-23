Solcu Liseliler, İzmir'de 'Tercih ve dayanışma merkezlerini' bu kez LGS öğrencileri için açıyor

Solcu Liseliler, geçtiğimiz yıl YKS öğrencilerinin tercih döneminde açtığı 'Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezi'ni bu kez İzmir'de LGS öğrencilerine yönelik açıyor.
Tüm sınav sisteminin karmaşıklaştığı, imam hatip olan bir liseye gitme korkusunun fazlasıyla görünür olduğu eğitim sisteminde, öğrenciler rehber öğretmenlerle birlikte tercihlerini yapabilecek.
LGS öğrencileri için açılacak 'Tercih Bilgilendirme ve Dayanışma Merkezleri'nin yer ve saat bilgileri şöyle:
- 24 Temmuz Cuma 15.30-18.30 Karşıyaka İzban
- 25 Temmuz Cumartesi 17.00-19.00 Bayraklı Sevgi Yolu
- 27 Temmuz Pazartesi 17.00-20.00 Bayraklı Semt Evi
- 27 Temmuz Pazartesi 15.00-18.00 Çiğli Belediyesi Önü
- 28 Temmuz Salı 17.00-20.00 Bayraklı Semt Evi
Ayrıca İletişim için WhatsApp numarası da duyuruldu: 0544 692 54 91