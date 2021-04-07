Solcu Dergisi’nin yeni sayısı çıktı!

Solcu Dergisi “Halk ve Öğrenci Düşmanı Bu Düzene Karşı Yanıtımız Örgütlülüğümüz ve Mücadelemiz Olacak” manşeti ile Nisan ayında okurlarıyla buluşacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1 yıllık salgın bilançosununun değerlendirildiği bu sayıda, Küba’daki sosyalist eğitim anlayışının bu süreci nasıl geçirdiği ve mevcut eğitimin güncel durumuda ele alınıyor.

Derginin içeriği şu şekilde;

Solcu Liseliler 1 Mayıs’a Çağırıyor: Emperyalizmi Yenecek Olan İşçi Sınıfına Selam!

Solcu Liseliler, salgın sürecinde ve öncesinde; okumak için çalışmak zorunda olan ya da çalışmak zorunda olduğu için okuyamayan, staj adı altında sömürülen, sürekli gericileşen, niteliksizleşen, bilimsellikten ve laiklikten uzak müfredatlar altında ‘eğitim’ gören sıra arkadaşlarını 1 Mayıs’a çağırıyor.

• Geçen Ay Ne Yaptık?

• Halk ve Öğrenci Düşmanı Bu Düzene Karşı Yanıtımız Örgütlülüğümüz ve Mücadelemiz Olacak!

• Fatih Yaşlı İle Söyleşi

• Liselerde Bize Okutulmayanlar

• Ay’a Yolculuk! Uzay Macerasında İlkler

• Bu Düzende Öğretmen Olmak ve 23 Nisan

• Tanıyor Musunuz?



Solcu Dergisi'ne nasıl ulaşılabilir?

Türkiye Komünist Partisi'nin il ve ilçe binalarından, semt ve işçi evlerinden Solcu Dergisi’ne ulaşılabiliyor.

Ayrıca Solcu Liseliler’in sosyal medya hesapları ve Whatsapp üzerinden temin edilebiliyor.

Solcu Liseliler’in sosyal medya hesapları şöyle:

https://www.instagram.com/liseliler.solcu/

https://www.facebook.com/liselilersolcu/

https://twitter.com/LiselilerSolcu

Whatsapp: 0543 481 4831