Solcu Dergisi yeniden çıkıyor: ‘Söyleyecek sözümüz var’

Solcu Liseliler tarafından her ay basılı halde çıkarılan Solcu Dergisi, pandemi nedeniyle bir süredir dijital olarak yayınlanıyordu.

Okulların açılması ve eğitim tartışmaları ile birlikte Solcu Dergisi Kasım sayısı ile yeniden basılı halde çıkmaya hazırlanıyor.

'Söyleyecek sözümüz var'

Kasım sayısı ile birlikte yeniden liselere ve meydanlara dönecek Solcu Dergisi, ‘’Söyleyecek Sözümüz Var’’ manşetiyle çıkacak.

Liselilerin eğitimde artan eşitsizlikler karşısındaki taleplerini dile getiren sayıda yer alacak başlıklardan bazıları şöyle:

. Memleket Meselesi

. Milli Eğitim Bakanlığı Yalan İşleri Müdürlüğü

. Kuran Kursları Açıkken Okullar Neden Kapalı?

. Pandemi Yokmuşçasına Çalışanlar

. Peki Sen Kimsin?

. Dayanışma Atölyeleri Başlarken: Nedir? Ne değildir?

. Ne İzleyelim? Ne Okuyalım?

Ayrıca Solcu Dergisi’nin Kasım sayısında Türkiye Komünist Gençliği’nin başlattığı

'Eğitim Hakkımız İçin Taleplerimiz' başlıklı imza kampanyasının imza föyü de buluyor.

Fidel unutulmadı

27 Kasım 2016 yılında hayatını kaybeden Küba’nın efsanevi lideri Fidel Castro’nun bir posteri de dergi ile birlikte okuyucularla buluşacak.

Yeniden basılı halde çıkacak Solcu Dergisi’ne ilişkin derginin hazırlık sürecinde yer alan bir lise öğrencisi dergiye ilişkin, ‘’Türkiye'de ki yöneticilerin kendi politikaları gereğince gittikçe berbat hale getirdikleri ve oyuncak gibi oynadıkları eğitim sistemi, milyonlarca lise öğrencisi ve lise okumaya aday öğrencinin yaşamlarını olumsuz yönde etkiliyor. Gericileşen ve gün geçtikçe daha da eşitsiz bir şekilde sunulan eğitim ve öğretim hizmeti pandemiyle beraber iyice bir kabusa dönmüş durumda. Sınavlar üzerinde oynanan fütursuzca değişikliklerden, uzaktan eğitim beceriksizliğine kadar birçok kötü yönetim örnekleriyle dolu son 8 ayımız. Bütün bu yaşanılanların karşısında gerçeği ifade eden, umutlu bir şekilde çıkış yolu sunan Solcu Liseliler, kendi dergileriyle bilincini daha da yükseltirken ve aklımızı diri tutarken bütün bu tıkanıklığa sunduğu çözümlerle mücadele bayrağını yükseltiyor. Kasım ayı sayısıyla birçok önemli başlıkta bizleri aydınlatan ve yakıcı taleplerimizle sözümüzü söylediğimiz Solcu Dergi’mizi yeniden ellerimizde tutacak olmanın heyecanın yaşıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Solcu Dergisi'ne nasıl ulaşılabilir?

Türkiye Komünist Partisi'nin il ve ilçe binalarından, semt evlerinde, meydanlardan ve liselerde Solcu Dergisi’ne ulaşılabiliyor.

Ayrıca Solcu Liseliler’in sosyal medya hesapları ve Whatsapp üzerinden temin edilebiliyor.

Solcu Liseliler’in sosyal medya hesapları şöyle:

https://www.instagram.com/liseliler.solcu/

https://www.facebook.com/liselilersolcu/

https://twitter.com/LiselilerSolcu