Solakoğlu'ndan iğneli Dendias görüşmesi yorumu: İki taraf da eleştirilerinde haklı!

soL yazarı emekli diplomat Engin Solakoğlu, bugün Medyascope TV'de Işın Eliçin'in konuğu oldu. "Ankara ile Atina arasında diyalog arayışı" başlığını taşıyan programda, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ziyareti ve ziyaret sırasında Çavuşoğlu'yla yaptıkları ortak basın toplantısı değerlendirildi.

"Olaylı" basın toplantısına işaret eden Işın Eliçin, "Gördük ki, şu aşamada iki ülkenin anlaşabildikleri tek nokta hiçbir konuda anlaşamadıkları" dedi.

Eliçin, Engin Solakoğlu'na "Dendias'ın ve Çavuşoğlu'nun performansını nasıl bulduğunu" sordu.

Solakoğlu, bir dönem çok sık bir araya gelen dışişleri bakanlarının görüşmelerinin eskiden haber değeri taşımak zorunda olan bir olay olarak görülmediğini ama bu sefer durumun farklı olduğunu belirtti. Solakoğlu "bu seferki gerçekten göz kamaştırıcı bir performans oldu" diye konuştu.

Tarafların hazırlıklı geldiği bir görüşme olduğu görüşünü dile getiren Solakoğlu, "Basın toplantısında sayın bakanların karşılıklı ateş ettiklerini gördük. Ne kadar ilginçtir ki, birbirlerine yönelttikleri eleştirilerin tamamı doğruydu bence" dedi.

"Objektif olarak bakarsanız hiçbiri diğerini haksız olarak suçlamadı. Çünkü gerçekten birbirlerini suçladıkları konular bu iki ülkenin yöneticilerinin birbirlerine, halklarına ve diğer halklara yaptıkları günahları kapsayan konulardı, bir günahlar listesiydi. Onu birbirlerine söylediler. Onun için bu basın toplantısı sabaha kadar bile sürebilirdi" diyen Solakoğlu, yapılan görüşmelerden tarafların beklentilerine ilişkin şöyle bir değerlendirme yaptı:

"Ben şundan eminim, Yunan tarafının bu ziyaretten somut bir beklentisi yok. Yunan tarafının bir şekilde bu ziyaretten beklediği bir anlamda Türkiye'yi afişe etmek. Bir şekilde Avrupa karşısında zor duruma düşürmek. Onun dışında somut bir ürün alabileceklerini beklediklerini sanmıyorum. Bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Türkiye'nin beklentisiyse bunun tam tersiydi. Sayın bakanın da açış konuşmasında söylediği gibi 'AB zirvelerinde vs. Türkiye aleyhine karar almayın, işe başkalarını karıştırmayın. Biz aramızda sorunlarımızı çözeriz' sözlerini dinlediğinizde diyorsunuz ki, 'Ne kadar güzel, Türkiye sorunlarını birebir çözmek istiyor.' Ama Yunan tarafında böyle anlaşılmıyor. Tarihsel olarak doğru değil bu çünkü. İki taraf arasında bir güç dengesizliği var, birçok bakımdan, dolayısıyla Yunanistan hiçbir zaman bizim karşımıza tek başına oturmak istemiyor."

Program görüşmeler, yapılan basın toplantısı ve bunların ardından bugün Erdoğan'ın açıklamaları üzerinden gelişmelerin değerlendirildiği konuşmalarla devam etti.

Solakoğlu, Eliçin'in iki ülke arasındaki "çok taraflı" konularla ilgili sorularını da yanıtladı. Kıbrıs toplantıda özel olarak üzerinde durulan bir konu oldu. Son olarak Karadeniz'deki gelişmeler ve Türk - Amerikan ilişkileri üzerinde duruldu.

Programın tamamına MedyascopeTV'nin youtube kanalından ulaşılabiliyor.