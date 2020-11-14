soL'a atılan hakaret ve tehdit mesajıyla ilgili dava sonuçlandı

soL, 23 Temmuz 2019'da, 2. Meşrutiyet'in ilanına ilişkin yayınladığı bir haberin ardından tehdit ve hakaret dolu bir e-posta aldı. "Sultan Abdülhamit" ile ilgili yazının kaldırılması için tehditler savuran e-posta hakkında soL Genel Yayın Yönetmeni Orhan Gökdemir adına avukatı Özge Demir tarafından yapılan başvuru sonrasında soruşturma açıldı ve e-postayı yollayan kişi tespit edildi.

Uzlaşma yolunu deneyen sanığın savunusu soL tarafından kabul edilmedi ve hakkında açılan davada tehdit suçundan hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mahkeme, sanığın "Sultan Abdulhamit ile ilgili yazı kaldırılmaz ise sizin sol bacağınızı kırar sağ elinize veririm. Olmayan ecdadınızı sinkaf eder, yetim bırakırım, şeytanın dölleri" sözlerini suç olarak tespit etti. Öte yandan heyet, sanığın kendilerinde oluşturduğu "olumlu kanaati" gerekçe göstererek verdiği 5 ay hapis cezası ve 90 gün adli para cezasının hükmünün açıklanmasını geri bıraktı.

'Ben değil, başkası' dedi

soL'a tehdit mailini atan Meriç Ülker adlı kişi, mahkemedeki savunmasında maili kendisinin atmadığını öne sürmüştü, "Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. O tarihde Dünya Çocuk Üniversitesi'nde çalışıyordum. Şahsıma ait bir odam yoktu. İddianamede yazılı olana [email protected] bana aittir ancak işyerindeki bilgisayarıma herkes oturabilir bir konumdaydı. O bilgisayarda personel başka işlemleri de yapıyordu. Ayrıca gece güvenliğinde görevli olan kişi o bilgisayarı kullanabiliyordu. gmail o bilgisayar için açılmıştı. Gün boyu mail kapanmıyordu. Ben iddianamede yazıldığı müşteki Orhan Gökdemir'e hakaret etmedim. Tehdit içeren sözler söylemedim. O şekilde mail de atmadım" diyerek beraatini talep etti.

'Hayatın olağan akışına aykırı'

Savunmanın ardından Savcılık, yapılan inceleme sonrası hakaret ve tehdit suçunun işlendiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme kararında sanığın savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilirken, sanığın tehdit suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına, "hükmolunan cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak" 5 aya indirilmesine, hakaret suçundan ise 90 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Mahkeme sanığın kendilerinde oluşturduğunu belirttiği "olumlu kanaat" nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi: "Hakaret ve tehdit suçundan verilen hapis ve adli para cezasının sanığın sabıkasının olmaması, ve bir daha suç işlemeyeceğine yönelik mahkememizde oluşan olumlu kanaat göz önüne alınarak, hükmün açıklamasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetimli serbestlik uygulamasına tabi tutulmasına karar verildi."

Ders olduğunu düşünüyoruz

soL avukatı Özgür Murat Büyük kararla ilgili şöyle konuştu:

Hakaret ve tehdit mesajını atan kişi soruşturma aşamasında tespit edildi. Bu davalarda savcılık aşamasında zorunlu bir adım olarak uzlaşmacıya başvuruluyor. Uzlaşmacı aracılığıyla kendisinin yapmadığını ve mahkeme öncesinde uzlaşmanın sağlanması için bir tazminat ödemeye hazır olduğunu bildirmişti.

"Mailim açık kalmış, odayı başkalarıyla ortak kullanıyorum" gibi açıklamalar inandırıcı değildi, bu davayı uzlaşmayla kapatmamak konusunda da kesin bir kararı vardı soL yönetiminin.

Yollanan mesajı kendisinin yollamadığını mahkeme boyunca da iddia etti ama hiçbir aşamada mesajın içeriğine ilişkin açık bir tavır da almadı. Zaten mahkeme öncesinde ve mahkeme sürecinde savundukları arasında bir tutarsızlık da vardı.

Karar bu açıdan, siyasal eleştirilerin kovuşturma konusu yapıldığı açık tehdit ve hakaretlerinse görmezden gelindiği bir yargı pratiği içinde olumlu bir örnek oluşturuyor."

Büyük, cezada yapılan indirim ve sonrasında "olumlu davranış" nedeniyle yapılan erteleme hakkındaysa şöyle konuştu:

"Bu kişinin bu şekilde yargı karşısına çıktığı ilk suçu bu. Bu nedenle kararda yer alan bu hükümler aslında standart denilebilecek şeyler. Dosyada yer alan hakaret ve tehditlerin sahibi bir kişinin 'olumlu davranışı' elbette kulak tırmalıyor ama bu da sanığın mahkeme sürecindeki tavrına ilişkin bir değerlendirme.

Sonuç olarak bu davanın hakaret ve tehdit mesajını yazan kişi açısından öğretici olduğunu düşünüyoruz.

Biz de benzer saldırılarda yargıda hakkımızı aramaya devam edeceğiz."

