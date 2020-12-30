soL TV'nin yeni yıl özel programını duyurdu.
Programa Doğan Çelik, Yapıcılar, Ozan Çoban ile Güneş Demir ve Peyk konuk olacak.
Yeni yıl özel programını 31 Aralık Perşembe günü 22.00'de soL TV'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
Haber Merkezi
soL TV'den yılbaşı özel programı
soL TV'nin yarın saat 22.00’de başlayacak Yeni Yıl Özel Programı belli oldu.
Haber Merkezi
soL TV'nin yeni yıl özel programını duyurdu.
Programa Doğan Çelik, Yapıcılar, Ozan Çoban ile Güneş Demir ve Peyk konuk olacak.
Yeni yıl özel programını 31 Aralık Perşembe günü 22.00'de soL TV'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz.