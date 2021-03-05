soL TV'den yeni programlar

Kasım ayında yayın hayatına başlayan soL TV, YouTube üzerinden yaptığı yayınlara yenilerini ekledi. Bu hafta itibariyle yayınlanan programlardan ilki ekoloji ve halk sağlığı başlıklarına yer verecek ve alanında uzman konukları ağırlayacak olan Ekoloji Sağlık ve Toplum. Program her ay iki kez Çarşamba günleri saat 19.00’da yayınlanacak.

Hem günümüz hem de geleceğimiz hakkında bir program olan Ebeveyn Okulu ise her hafta Cuma günü saat 21.00’de izleyici ile buluşacak. "Çocuklarımızın, gençlerimizin gelişimi için uygun pedagojik yaklaşımlar neler olmalı? Çocuk gelişimine bilimsel bakabilmek mümkün mü? Bu konularda dünyadaki ve Türkiye’deki en ileri modeller ve yaklaşımlar neler?" gibi soruları inceleyecek olan program “insan”ın dünyasını merak eden herkesin ilgisine açık olma iddiası taşıyor.

Hayata soL’dan bakmaya devam edin!