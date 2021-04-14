soL TV'den bugün: 'Dostum Putin' dönemi kapandı mı?

soL TV'de bugünkü programlar ve içerikleri şu şekilde:

17:00 Kemal Okuyan’la Gündem: Salgın politikasını Bilim Kurulu mu belirliyor Diyanet mi?

Kemal Okuyan'la Gündem programında gazeteci Şule Aydın soruyor TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan canlı yayında yanıtlıyor. Salgın politikasını Bilim Kurulu mu belirliyor Diyanet mi? "Dostum Putin" dönemi sonlandı mı?

20:00 soL Bilim ve Aydınlanma: Pandemide bizleri daha ne bekliyor?

Bilim ve Aydınlanma Programı'nda bu hafta, Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi Uzman Dr. Eda Mermi ve Uzman Dr. Endam Köybaşı ile pandemide önümüzdeki bir yıl konuşuluyor. Aşılamada durumumuz nasıl gidiyor, mutant virüs ne kadar etkili, okullar açılacak mı, önlemler neden yeterli olmuyor konularını ele alınıyor.

21:30 Burası Ankara: 40. edebiyat yılında Erendiz Atasü anlatıyor...

Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu 40. edebiyat yılını kutladığımız Erendiz Atasü. Erkan Yıldız'ın sorularını cevaplayan Atasü, yazarlık serüveninin nasıl başladığından "münferit feminist"liğinin nedenlerine, neo-liberalizmin baştan çıkardıklarından, kimleri okumayı sevdiğine pek çok soruya cevap veriyor.