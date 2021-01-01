soL TV'de yeni yılın ilk programı: Boyun Eğmeyen Şarkılar

soL TV'de yeni yılın ilk programında Gülcan Altan boyun eğmeyen şarkılarla mücadeleye çağırıyor.

Haber Merkezi

soL TV'de 2021'in ilk programı Boyun Eğmeyen Şarkılar...

Gülcan Altan umut dolu şarkılarla aydınlık yarınlar için mücadeleye davet ediyor: