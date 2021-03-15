soL TV'de siyasette baskı ve şiddetteki artış tartışılıyor

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

20:00 soL Bakış: Uzaktan çalışma yönetmeliği emekçilere karşıdır

13 Mart Cumartesi günü Birlik Sendikası'nın çağrısı ile bir araya gelen emekçiler Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile ilgili basın açıklaması yaptı. soL Bakış bu hafta emekçilerin buluşmasını mercek altına alıyor.

21:00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor: Siyasette baskı ve şiddetteki artışı nasıl yorumlamalıyız?

Dayanışma Meslici Tartışıyor programında bu hafta siyasette baskı ve şiddetin artmasının sebepleri ve sonuçları konuşuluyor. Mafyalaşmış düzenin dili: Tehdit, şiddet, linç.

Orhan Gökdemir moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programının konuşmacıları Aydemir Güler, Barış Pehlivan ve Fatih Yaşlı.