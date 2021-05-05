soL TV’de Pamuk’un 'Veba Geceleri' konuşuldu

İlk defa 2018 yılında çıkacağı duyurulan Orhan Pamuk’un Veba Geceleri isimli son romanı, uzunca bir bekleyişin ve duyuru sürecinin ardından 2021 Martı’nda yayımlanarak raflardaki yerini aldı. Kitabın yayımlanmasının ardından edebiyat dünyasının önemli kalemleri, Veba Gecelerinin “çok katmanlı" bir tarih romanı olduğu konusunda fikir birliğine varırken, kitaptaki gizli anlamları, büyük yazar ve önemli romanlara yapılan göndermeleri çözümlemeye başlamışlardı bile. Orhan Pamuk “bir kez daha güçlü kalemi ile dimağlarımızı teslim alıyor” du.

Reklâmlar bitti... Peki romanda ne var?

Pamuk’un “tarihi roman” iddiasının karşılığı var mı? Dahası ortada bir roman var mı? soL TV'nin haftalık yayımlanan programı Burası Ankara'da Erkan Yıldız ve program konuğu Kaya Tokmakçıoğlu yukarıdaki sorunun cevabını arıyor. Veba Geceleri’nin mekân ve atmosfer açısından ele alındığı programda, Orhan Pamuk edebiyatında yeni roman anlayışının izleri sürülürken, meraklı okura da Pamuk edebiyatı ile ilgili kısa bir yol haritası çıkarılıyor.

