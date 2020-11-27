soL TV'de 'Kadının Toplumsal Eşitliği' tartışılıyor

Dinci gericilik güçlendikçe kadınların toplumsal yaşamdaki yeri daha çok sorgulanır hale geldi. Bu gerileme kadının medeni haklarına, can güvenliğine, ekonomik özgürlüğüne saldırı ile devam ediyor.

soL TV'de saat 21.00'de yayınlanacak olan Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında Gamze Yücesan Özdemir’in moderatörlüğünde Aslıhan Çakaloğlu, Zehra Güner Karaoğlu ve Müjde Tozbey canlı yayında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında "Kadının Toplumsal Eşitliği"ni değerlendiriyor.