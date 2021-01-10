soL TV'de haftalık yayın akışı güncellendi

soL TV'de haftalık yayın, pazartesi saat 19.00'da soL Kültür programıyla başlayacak. Haftalık yayın, cuma akşamı Boyun Eğmeyen Şarkılar'la sona erecek.
soL TV'de haftalık yayın akışı şöyle:
PAZARTESİ
19.00 soL Kültür
20.00 soL Bakış
21.00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor
SALI
19.00 Tarih ve Gelecek
20.00 İşçiden
21.30 Burası Ankara
ÇARŞAMBA
20.00 soL Bilim ve Aydınlanma
21.00 Kemal Okuyan’la Gündem
PERŞEMBE*
20.00 Dünyanın Politikası
21.00 soL Bakış
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19.00 Gençler Tartışıyor
20.00 Avrupa’ya soL Bakış
CUMA
19.30 soL Mikrofon
20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar
*Perşembe günü yayınlanacak programlar 2 haftada 1 yayınlanacak.