soL TV'de haftalık yayın akışı güncellendi

soL TV'de haftalık yayın pazartesi saat 19.00'da soL Kültür programıyla başlayacak.

Haber Merkezi

soL TV'de haftalık yayın, pazartesi saat 19.00'da soL Kültür programıyla başlayacak. Haftalık yayın, cuma akşamı Boyun Eğmeyen Şarkılar'la sona erecek.

soL TV'de haftalık yayın akışı şöyle:

PAZARTESİ 
 
19.00 soL Kültür                                            
 
20.00 soL Bakış                                         
 
21.00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor    
 
SALI
 
19.00 Tarih ve Gelecek  
                                 
20.00 İşçiden        
                                    
21.30 Burası Ankara
                            
ÇARŞAMBA
 
20.00 soL Bilim ve Aydınlanma   
                      
21.00 Kemal Okuyan’la Gündem 
                                        
PERŞEMBE*
 
20.00 Dünyanın Politikası 
 
21.00 soL Bakış

/

19.00 Gençler Tartışıyor 
 
20.00 Avrupa’ya soL Bakış 
 
CUMA
 
19.30 soL Mikrofon 
 
20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar

*Perşembe günü yayınlanacak programlar 2 haftada 1 yayınlanacak.