soL TV'de günün programları

soL TV özgün içerikleriyle izleyicileri karşısına çıkmaya devam ediyor.

Bugünün programı şu şekilde;

Boyun Eğmeyen Şarkılar, 16.00

"Boyun Eğmeyen Şarkılar"da Gülcan Altan ve müzisyen dostları müzik tarihinden, halkların şarkılarından, müzik türlerinden örnekler ve hikayeler paylaşmaya devam ediyor. Bu hafta Gülcan Altan, TKP'nin 100. yılına hediye ettiği yeni albümü Devrim Şarkıları albümünde yer alan şarkıların öykülerini anlatıyor.

soL Bakış, 20.00

Bakanlar Kurulu'nun toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pandemiyle mücadele adına açıkladığı yeni uygulamalar tartışma yarattı.

Zaten problemli olan sağlık sisteminin pandemiyle birlikte içinden çıkılmaz hale gelen sorunlarına karşı TKP sektörün tamamen devletleştirilmesi çağrısı yaptı. soL Bakış'ta bugün TKP'nin yaptığı devletleştirme çağrısı var.

Dayanışma Meclisi Tartışıyor, 21.00

Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta konuklar Oğuz Oyan'ın moderatörlüğünde bir araya geliyor.

Aziz Konukman, Sinan Sönmez ve Serdal Bahçe Türkiye ekonomisi üzerine değerlendirmelerini paylaşacaklar.