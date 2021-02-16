soL TV'de bugünün programı

19:00 Tarih ve Gelecek - Çerkez Ethem Bey II

Tarih ve Geleceğin bu haftaki bölümünde Çerkez Ethem'in 'Ankara' ile arasının açılmasında neler rol oynadı ve tasfiye edilme süreci adım adım nasıl hazırlandı konuşuluyor. Volkan Algan'ın sorularını araştırmacı-tarihçi Mehmet Bozkurt yanıtlıyor.

20:00 İşçiden- Çalışırken ölmek istemiyoruz!

İşçiden bu hafta işçi sağlığı ve iş güvenliği başlıklarını pandemi dönemi güncelliğinde tartışıyor. Program konuğu İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi- İSİG Ankara Temsilcisi Kansu Yıldırım.

21:30 Burası Ankara - AKP'yle akademiye çöreklenenler

Prof. Dr. Özgür Aydın DTCF, Melih Bulu, Trakya Üniversitesi örneklerinden hareketle AKP eliyle akademinin getirildiği noktayı anlatıyor.