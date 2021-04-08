soL TV'de bugün: Yunanistan'da pandemi ve mücadele

soL TV'de bugün Gençler Tartışıyor programında tiyatro öğrencileri pandemi sürecini konuşuyor. Avrupa'ya soL Bakış'ta ise Yunanistan'daki gelişmeler Tülay Ercan ve Stelios Yoltzoglou ile değerlendiriliyor.

19.00 Gençler Tartışıyor

Genç tiyatrocular ne yapıyor?

Bu hafta tiyatro öğrencilerinin durumunu ve pandemi sürecini nasıl geçirdiklerini konuştuk.

20.00 Avrupa'ya soL Bakış

Komşu Yunanistan'da pandemi ve mücadele

Avrupa'ya soL Bakış programında bu hafta konuklarımız Tülay Ercan ve Stelios Yoltzoglou ile Yunanistan'daki güncel gelişmeleri konuşuyoruz.