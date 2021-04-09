soL TV'de bugün: Yükselen vaka sayıları

soL TV'de bugünkü yayın akışı şöyle:

19.30 soL Mikrofon

Yükselen vaka sayıları

Bu programda yurttaşlara Covid-19 vaka sayısındaki artış hakkında görüşleri soruldu: Artışın sorumlusu kim? Önlemlere yeterli buluyor musunuz?

20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar

Piyanist Zafer Karayazgan

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bugün Zafer Karayazgan ile piyanistliği, aranjör olmayı ve müzik stüdyolarını konuşuyoruz.

21.00 Ebeveyn Okulu

Geleceğin insan profilini düşünmek II

Ebeveyn Okulu programında bu hafta geleceğin insan profili için planlamaların önemi konuşmaya devam ediyoruz. Okul rehberlik hizmetlerinin önemi ve işlevselliği nasıl ve ne kadar anlaşılıyor?

Okul koruyucu ruh sağlığı için önemli bir işlev üstlenebilir. Devlet okulları, özel okullar, meslek liseleri gerçeği nasıl yorumlanmalı?