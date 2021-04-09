soL TV'de bugün: Yükselen vaka sayıları

Ebeveyn Okulu programında geleceğin insan profili için planlamaların önemi, soL Mikrofon'da yükselen vaka sayıları konuşuluyor. Boyun Eğmeyen Şarkılar'ın konuğu ise Piyanist Zafer Karayazgan.

Haber Merkezi

soL TV'de bugünkü yayın akışı şöyle:

19.30 soL Mikrofon 
Yükselen vaka sayıları 

Bu programda yurttaşlara Covid-19 vaka sayısındaki artış hakkında görüşleri soruldu: Artışın sorumlusu kim? Önlemlere yeterli buluyor musunuz? 

20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar 
Piyanist Zafer Karayazgan 

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bugün Zafer Karayazgan ile piyanistliği, aranjör olmayı ve müzik stüdyolarını konuşuyoruz. 

21.00 Ebeveyn Okulu 
Geleceğin insan profilini düşünmek II

Ebeveyn Okulu programında bu hafta geleceğin insan profili için planlamaların önemi konuşmaya devam ediyoruz. Okul rehberlik hizmetlerinin önemi ve işlevselliği nasıl ve ne kadar anlaşılıyor?
Okul koruyucu ruh sağlığı için önemli bir işlev üstlenebilir. Devlet okulları, özel okullar, meslek liseleri gerçeği nasıl yorumlanmalı?

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