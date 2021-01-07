soL TV'de bugün: Yeni yıl, yeni zamlar...

soL TV'de bugün soL Mikrofon ve Dünyanın Politikası programları yer alacak:

16.30 soL Mikrofon: Yeni yıl, yeni zamlar

Türkiye yeni yıla yeni zamlarla girdi. soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza yeni yapılan zamlar hakkındaki görüşlerini sorduk.

20.00 Dünyanın Politikası: Akel Taqz ile Filistin’deki siyasal gelişmeler üzerine...

Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konuğu Filistin Barış ve Dayanışma Komitesi Genel Sekreteri ve Filistin Halk Partisi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Akel Taqz. Programda küresel salgının Filistin’deki son durumu, İsrail işgali gibi konular ele alınırken, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Filistin’deki işgal durumunu nasıl etkilediğinin detayları masaya yatırılıyor.