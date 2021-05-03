soL TV'de bugün: Yamalı ve desteksiz kapanma

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:
19.00 soL Kültür
İşçi şarkıları ve marşları
soL Kültür’de bu hafta müzisyen Ulaş Özer, işçi şarkıları ve marşlarının ortaya çıkış hikayelerini anlatıyor.
21.00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor
Yamalı ve desteksiz kapanma
Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta kapanma kararı tartışılıyor. Prof. Dr. Erhan Nalçacı moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programının konuşmacıları doktor Aslıhan Çakaloğlu, siyasetçi, TKP PMK üyesi Aydemir Güler ve Birlik Sendikası genel başkanı Zehra Güner Karaoğlu.