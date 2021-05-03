soL TV'de bugün: Yamalı ve desteksiz kapanma

soL TV'de bugün soL Kültür programında İşçi şarkıları ve marşları konuşulacak. Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında ise kapanma kararı masaya yatırılıyor.

Haber Merkezi

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.00 soL Kültür 
İşçi şarkıları ve marşları

soL Kültür’de bu hafta müzisyen Ulaş Özer, işçi şarkıları ve marşlarının ortaya çıkış hikayelerini anlatıyor. 

21.00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor 
Yamalı ve desteksiz kapanma

Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta kapanma kararı tartışılıyor. Prof. Dr. Erhan Nalçacı moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programının konuşmacıları doktor Aslıhan Çakaloğlu, siyasetçi, TKP PMK üyesi Aydemir Güler ve Birlik Sendikası genel başkanı Zehra Güner Karaoğlu. 

Haber

'Tıklım tıkış tam kapanma'