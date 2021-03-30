soL TV'de bugün: Yağmalama aracı olarak vakıflar

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19:00 Tarih ve Gelecek

İstiklal Mahkemeleri

Tarih ve Gelecek'in bu haftaki bölümünde Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında önemli görevler gören İstiklal Mahkemeleri konu ediliyor. Bu mahkemeler yargısız infaz kurumları mıydı, yoksa bir hukuku var mıydı? Neden ve nasıl kuruldular? Yetkiyi kimden alıp, hangi kararlara imza attılar? Volkan Algan soruyor, araştırmacı tarihçi Mehmet bozkurt yanıtlıyor.

20:00 İşçiden

Yaşam ve Var Olma hakkımız

İşçiden bu hafta İstanbul Sözleşmesi gündemini ele alıyor. Programda Avukat Deniz Aksoy ve komünist LGBT'leri temsilen Onur Çuvalcı sözleşme tartışmalarını emekçiler cephesinden tartışıyor.

21:30 Burası Ankara

Yağmalama aracı olarak vakıflar

Burası Ankara, Sayıştay eski denetçisi ve Devlet Denetleme Kurulu eski üyesi Kadir Sev'i konuk ediyor. Kadir Sev, Sayıştay raporlarının dünden bugüne değişen işlevini, Gezi Parkı, Galata Kulesi gibi kamusal mekanların vakıflara devrinin ne anlama geldiğini anlatıyor.