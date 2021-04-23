soL TV'de bugün: Türkiye'de çocuk olmak 

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar

Arabesk müziğin tarihi ve toplum üzerine etkileri II

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında Gülcan Altan ve Murat Güner arabesk müziğin tarihi ve topluma etkileri üzerine gerçekleştirdikleri sohbete devam ediyor.

20.00 José Martí Küba Dostluk Derneği Özel Yayını

Küba'da çocuk olmak ve La Colmenita

José Martí Küba Dostluk Derneği'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı programı sizlerle paylaşıyoruz. Kübalı çocuklar ve Küba Çocuk Tiyatrosu La Colmenita'nın yönetmeni Carlos Alberto Cremata'nın katılımı ile gerçekleşen programda Küba'da çocuk olmak, sanat, tiyatro, pandemi, Fidel, José Martí ve daha pek çok şey konuşuluyor.

21.00 Ebeveyn Okulu

Türkiye'de çocuk olmak

Ebeveyn Okulu programında bu hafta uzman psikolog Burak İsmanur ve psikoterapist Dr. Nevin Eracar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye'de çocuk olmak üzerine bir sohbet gerçekleştiriyor.