soL TV'de bugün: Tükenen iktidarın tükenmeyen ekonomik paketleri

soL TV'nin yayın akışı şöyle:

19:00 soL Kültür

Bir aydının portresi: Ruhi Su

soL Kültür’de bu hafta ressam İrfan Ertel, Tunç Tatoğlu ile birlikte halk müziği ustası, aydınlanma savaşçısı Ruhi Su'ya dair bir sohbet gerçekleştirdi.

20:00 soL Bakış

Kadını kul yapma adımı

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından kadınlar pek çok şehirde sokaklara çıktı. soL Bakış kararı protesto eden kadınların arasındaydı.

21:00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor

Tükenen İktidarın Tükenmeyen Ekonomik Paketleri

Dayanışma Meslici Tartışıyor programında bu hafta iktidarın ekonomik paketleri konuşuluyor.

Serdar Şahinkaya moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programının konuşmacıları iktisat profesörü Aziz Konukman, emekli sayıştay denetçisi Kadir Sev ve maliye profesörü Oğuz Oyan.