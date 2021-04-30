soL TV'de bugün: Tam kapanma ve ekonomi

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:
19.30 soL Mikrofon
Tam kapanma ve ekonomi
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza tam kapanma kararı ve alkol satış yasağı hakkındaki görüşlerini sorduk: Tam kapanma kararı alındı ama neden bir ekonomik destek paketi açıklanmadı?
20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar
Aşık Sulari'nin türküleri ve hayatı
Bu hafta Boyun Eğmeyen Şarkılar programında Gülcan Altan ve Ufuk Karakoç aşık Davut Sulari'nin hayatı ve türküleri üzerine bir sohbet gerçekleştiriyor.
21.00 Ebeveyn Okulu
Nisan'da akla gelenler
Ebeveyn Okulu programında bu hafta uzman psikolog Burak İsmanur ve psikoterapist Dr. Nevin Eracar otizim farkındalığı ayı sebebiyle otizm üzerine bir söyleşi gerçekleştiriyor.