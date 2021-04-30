soL TV'de bugün: Tam kapanma ve ekonomi

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.30 soL Mikrofon

Tam kapanma ve ekonomi

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza tam kapanma kararı ve alkol satış yasağı hakkındaki görüşlerini sorduk: Tam kapanma kararı alındı ama neden bir ekonomik destek paketi açıklanmadı?

20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar

Aşık Sulari'nin türküleri ve hayatı

Bu hafta Boyun Eğmeyen Şarkılar programında Gülcan Altan ve Ufuk Karakoç aşık Davut Sulari'nin hayatı ve türküleri üzerine bir sohbet gerçekleştiriyor.

21.00 Ebeveyn Okulu

Nisan'da akla gelenler

Ebeveyn Okulu programında bu hafta uzman psikolog Burak İsmanur ve psikoterapist Dr. Nevin Eracar otizim farkındalığı ayı sebebiyle otizm üzerine bir söyleşi gerçekleştiriyor.