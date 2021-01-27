soL TV'de bugün: SMA hastalığı, tanı ve tedavi yöntemleri konuşulacak

soL TV'de bugün saat 20.00'de yayınlanacak 'soL Bilim ve Aydınlanma' programının gündemi SMA hastalığı olacak.

Haber Merkezi

Son dönemde sık sık gündeme gelen ve tartışma konusu olan SMA hastalığı, soL TV'de bugün yayınlanacak soL Bilim ve Aydınlanma programının konusu olacak.
SMA hastalığı ve hakkındaki kampanyaların konuşulacağı programın konuğu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu olacak.

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SMA hastalığı nedir, neden bu kadar tartışılıyor?