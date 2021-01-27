#soLBilimVeAydınlanma adını hakkındaki yardım kampanyaları ile duyduğumuz SMA hastalığını ele alıyor. #KemalOkuyanlaGündem'de ise TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci Enver Aysever'in sorularını yanıtlıyor.— soL TV (@soLTVkanal) January 27, 2021
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soL TV'de bugün: SMA hastalığı, tanı ve tedavi yöntemleri konuşulacak
soL TV'de bugün saat 20.00'de yayınlanacak 'soL Bilim ve Aydınlanma' programının gündemi SMA hastalığı olacak.
Haber Merkezi